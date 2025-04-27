В Вашингтоне задержали подозреваемого в краже сумки Gucci у министра

«Президент [США Дональд] Трамп велел нам предъявить этим находящимся [в стране] нелегально людям обвинения, вести это дело и депортировать их как можно скорее», — подчеркнул прокурор США по округу Колумбия Эд Мартин, добавив, что задержанный «больше не появится на американских улицах». Прокурор также отметил, что совершивший кражу был не «вором-любителем», а действовал профессионально и целенаправленно.