В Армавире парень переоделся в полицейского и регулировал движение

В Армавире парень переоделся в полицейского и стал регулировать движение.
Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Кубани, сотрудники полиции города Армавир задержали 21-летнего местного жителя, который незаконно исполнял обязанности сотрудника дорожно-патрульной службы. Парень в форме регулировал движение на одной из улиц города.
По словам нарушителя, форму он приобрел исключительно ради съемки видеоролика для соцсетей.
Сейчас проводится проверка, по результатам которой будут приняты соответствующие меры.