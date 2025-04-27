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В Армавире парень переоделся в полицейского и регулировал движение

Лжеинспектора задержали — теперь ему грозит наказание.

В Армавире парень переоделся в полицейского и стал регулировать движение.

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Кубани, сотрудники полиции города Армавир задержали 21-летнего местного жителя, который незаконно исполнял обязанности сотрудника дорожно-патрульной службы. Парень в форме регулировал движение на одной из улиц города.

По словам нарушителя, форму он приобрел исключительно ради съемки видеоролика для соцсетей.

Сейчас проводится проверка, по результатам которой будут приняты соответствующие меры.