В Армавире парень переоделся в полицейского и регулировал движение

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Кубани, сотрудники полиции города Армавир задержали 21-летнего местного жителя, который незаконно исполнял обязанности сотрудника дорожно-патрульной службы. Парень в форме регулировал движение на одной из улиц города.