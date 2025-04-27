В Иркутске 6-летний мальчик на самокате врезался в «Тойоту»

В Иркутске 6-летний мальчик врезался в японскую иномарку. ДТП произошло вечером 26 апреля рядом с парковкой одного из торговый центров города. Происшествие попало на камеру видеонаблюдения. Судя по записи, ребенок решил съехать на самокате по пандусу — от остановки Байкальская к парковке.