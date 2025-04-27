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В Иркутске 6-летний мальчик на самокате врезался в «Тойоту»

Ребенок скатился с пандуса возле парковки и столкнулся с иномаркой.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске 6-летний мальчик врезался в японскую иномарку. ДТП произошло вечером 26 апреля рядом с парковкой одного из торговый центров города. Происшествие попало на камеру видеонаблюдения. Судя по записи, ребенок решил съехать на самокате по пандусу — от остановки Байкальская к парковке.

Мальчик с молниеносной скоростью оказался внизу, где врезался в проезжавшую мимо «Тойоту Филдер».

— В результате происшествия несовершеннолетний получил травмы. Причины и условия произошедшего, а также тяжесть телесных повреждений устанавливаются, — поделились в прокуратуре Иркутской области.

Полицейские уже начали проверку, а надзорное ведомство взяло на контроль ее ход и результаты. Отметим, что ребенок находился возле дороги без присмотра взрослых.