В Иркутске 6-летний мальчик на самокате врезался в «Тойоту»

В Иркутске 6-летний мальчик врезался в японскую иномарку. ДТП произошло вечером 26 апреля рядом с парковкой одного из торговый центров города. Происшествие попало на камеру видеонаблюдения. Судя по записи, ребенок решил съехать на самокате по пандусу — от остановки Байкальская к парковке.
Мальчик с молниеносной скоростью оказался внизу, где врезался в проезжавшую мимо «Тойоту Филдер».
— В результате происшествия несовершеннолетний получил травмы. Причины и условия произошедшего, а также тяжесть телесных повреждений устанавливаются, — поделились в прокуратуре Иркутской области.
Полицейские уже начали проверку, а надзорное ведомство взяло на контроль ее ход и результаты. Отметим, что ребенок находился возле дороги без присмотра взрослых.