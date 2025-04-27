Полиция Челябинска оперативно нашла похитителя золотой цепочки за 150 тысяч

Челябинская полиция задержала жителя области, укравшего золотую цепочку стоимостью 150 тысяч рублей. Потерпевший обратился к служителям закона, когда обнаружил пропажу, проснувшись на лавочке. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.
Инцидент произошел во дворе жилого дома на улице Чичерина. Челябинец решил вздремнуть на лавочке, а проснувшись, украшения на шее не обнаружил. О чем тут же сообщил в Курчатовский отдел полиции.
Районные оперативники быстро провели розыскные мероприятия, включая отработку мест возможного сбыта, установили и задержали злоумышленника. Им оказался 18-летний житель области.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Ему избрана мера пресечение в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.