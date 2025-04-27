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Полиция Челябинска оперативно нашла похитителя золотой цепочки за 150 тысяч

Владелец обнаружил пропажу ювелирного изделия после сончаса на скамейке.

Челябинская полиция задержала жителя области, укравшего золотую цепочку стоимостью 150 тысяч рублей. Потерпевший обратился к служителям закона, когда обнаружил пропажу, проснувшись на лавочке. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

Инцидент произошел во дворе жилого дома на улице Чичерина. Челябинец решил вздремнуть на лавочке, а проснувшись, украшения на шее не обнаружил. О чем тут же сообщил в Курчатовский отдел полиции.

Районные оперативники быстро провели розыскные мероприятия, включая отработку мест возможного сбыта, установили и задержали злоумышленника. Им оказался 18-летний житель области.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Ему избрана мера пресечение в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.