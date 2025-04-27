Пьяный мужчина пытался напасть на врачей в Тысячекоечной больнице

Во Владивостоке в Тысячекоечной больнице мужчина в пьяном состоянии устроил драку, угрожал медперсоналу и повредил компьютер.
Стало известно, что сегодня, 27 апреля, утром в Тысячекоечную больницу во Владивостоке бригада скорой помощи привезла пьяного мужчину с разбитым лицом, всего в крови после драки в одном из заведений города.
Мужчина стал себя вести агрессивно и угрожать медицинским сотрудникам. Также он устроил драку с охраной и разбил компьютер в регистратуре.
Сначала охрана смогла его связать, но мужчина смог вырваться и продолжил хулиганить. После устроенной драки и всех хулиганских действий мужчина скрылся.