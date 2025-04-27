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Пьяный мужчина пытался напасть на врачей в Тысячекоечной больнице

Мужчина в состоянии опьянения сломал компьютер, устроил драку и угрожал сотрудникам больницы.

Источник: Соцсети

Во Владивостоке в Тысячекоечной больнице мужчина в пьяном состоянии устроил драку, угрожал медперсоналу и повредил компьютер.

Стало известно, что сегодня, 27 апреля, утром в Тысячекоечную больницу во Владивостоке бригада скорой помощи привезла пьяного мужчину с разбитым лицом, всего в крови после драки в одном из заведений города.

Мужчина стал себя вести агрессивно и угрожать медицинским сотрудникам. Также он устроил драку с охраной и разбил компьютер в регистратуре.

Сначала охрана смогла его связать, но мужчина смог вырваться и продолжил хулиганить. После устроенной драки и всех хулиганских действий мужчина скрылся.