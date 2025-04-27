Водитель каршеринга сбил девушку в Аксае

Пешеход пыталась пересечь дорогу по «зебре» на пересечении улиц Чапаева и Шевченко. Парень за рулем автомобиля вовремя не затормозил и снес девушку.
Как сообщили в МБУ АР «УПЧС», пострадавшую госпитализировали в реанимационное отделение.
Водитель каршеринга «Хавал» сбил 21-летнюю девушку в Аксае Ростовской области. Жуткое происшествие случилось 26 апреля.
Пешеход пыталась пересечь дорогу по «зебре» на пересечении улиц Чапаева и Шевченко. Парень за рулем автомобиля вовремя не затормозил и снес девушку.
Как сообщили в МБУ АР «УПЧС», пострадавшую госпитализировали в реанимационное отделение.