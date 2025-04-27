Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Водитель каршеринга сбил девушку в Аксае

Водитель каршеринга «Хавал» сбил 21-летнюю девушку в Аксае Ростовской области. Жуткое происшествие случилось 26 апреля.

Источник: МБУ АР «УПЧС»

Пешеход пыталась пересечь дорогу по «зебре» на пересечении улиц Чапаева и Шевченко. Парень за рулем автомобиля вовремя не затормозил и снес девушку.

Как сообщили в МБУ АР «УПЧС», пострадавшую госпитализировали в реанимационное отделение.