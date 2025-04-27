Ричмонд
+10°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Очаг горящего мусора потушили на севере Волгограда

В Краснооктябрьском районе Волгограда сотрудники МЧС 27 апреля выехали на тушение пожара. Как сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу ведомства, в вблизи ЖК «Солнечный» разгорелся мусор.

Источник: Волгоград с огоньком / t.me

— По уточненной информации, горел мусор на площади 50 квадратных метров. В 09:07 пожар был ликвидирован, — уточнили в ГУ МЧС России по Волгоградской области.

Причина пожара устанавливается.