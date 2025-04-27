Очаг горящего мусора потушили на севере Волгограда

— По уточненной информации, горел мусор на площади 50 квадратных метров. В 09:07 пожар был ликвидирован, — уточнили в ГУ МЧС России по Волгоградской области.
Причина пожара устанавливается.
В Краснооктябрьском районе Волгограда сотрудники МЧС 27 апреля выехали на тушение пожара. Как сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу ведомства, в вблизи ЖК «Солнечный» разгорелся мусор.
— По уточненной информации, горел мусор на площади 50 квадратных метров. В 09:07 пожар был ликвидирован, — уточнили в ГУ МЧС России по Волгоградской области.
Причина пожара устанавливается.