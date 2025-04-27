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Парапланерист из Перми разбился насмерть в ущелье Кабардино-Балкарии

Мужчина совершил жёсткую посадку и не смог выжить.

Источник: АиФ

Парапланерист из Перми разбился насмерть в Чегемском ущелье, сообщает МЧС Кабардино-Балкарии.

Трагедия произошла 26 апреля. Как пояснили в ведомстве, о смертельном случае стало известно после сообщения о том, что парапланерист совершил жёсткую посадку в верховьях ущелья. Уточняется, что спортсмен был из Перми, однако его возраст и другие подробности о личности не уточняются.

«На место незамедлительно выдвинулись спасатели МЧС России. К сожалению, парапланерист состоявший в не зарегистрированной группе получил, травмы несовместимые с жизнью», — рассказали подробности трагедии в МЧС Кабардино-Балкарии.

На место трагедии выезжали 9 сотрудников МЧС. После этого там работали представители следственного комитета.