Парапланерист из Перми разбился насмерть в ущелье Кабардино-Балкарии

Парапланерист из Перми разбился насмерть в Чегемском ущелье, сообщает МЧС Кабардино-Балкарии.
Трагедия произошла 26 апреля. Как пояснили в ведомстве, о смертельном случае стало известно после сообщения о том, что парапланерист совершил жёсткую посадку в верховьях ущелья. Уточняется, что спортсмен был из Перми, однако его возраст и другие подробности о личности не уточняются.
«На место незамедлительно выдвинулись спасатели МЧС России. К сожалению, парапланерист состоявший в не зарегистрированной группе получил, травмы несовместимые с жизнью», — рассказали подробности трагедии в МЧС Кабардино-Балкарии.
На место трагедии выезжали 9 сотрудников МЧС. После этого там работали представители следственного комитета.