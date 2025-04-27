Парапланерист из Перми разбился насмерть в ущелье Кабардино-Балкарии

Трагедия произошла 26 апреля. Как пояснили в ведомстве, о смертельном случае стало известно после сообщения о том, что парапланерист совершил жёсткую посадку в верховьях ущелья. Уточняется, что спортсмен был из Перми, однако его возраст и другие подробности о личности не уточняются.