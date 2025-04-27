Поезд протаранил трактор в Костанайской области: погиб мужчина

По информации пресс-службы КТЖ, трагедия произошла на регулируемом железнодорожном переезде участка Есиль — Аркалык ранним утром 27 апреля.
Несмотря на исправно действующую переездную сигнализацию, водитель трактора грубо нарушил правила дорожного движения, выехав на переезд перед поездом. Машинист применил экстренное торможение, однако избежать столкновения не удалось.
В результате происшествия тракторист получил травмы, несовместимые с жизнью, и погиб на месте происшествия.
В КТЖ в очередной раз напомнили водителям о соблюдении ПДД при пересечении железнодорожных переездов.