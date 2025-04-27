Четыре человека пострадали в ДТП с участием 4 автомобилей в Нижнем Новгороде

Происшествие случилось около 22 часов в районе дома № 66 по ул. Бекетова автомобиль «Шевроле» выехал на полосу, где столкнулся с автомобилем «Шкода». От удара он выехал на соседнюю полосу и врезался в «Хендай». Механические повреждения от вылетевших изз-под колес осколоков пластика получил автомобиль «Иксид», проезжавший мимо ДТП.