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Четыре человека пострадали в ДТП с участием 4 автомобилей в Нижнем Новгороде

Авария произошла вечером в субботу, 26 апреля, на улице Бекетова.

Источник: Нижегородская правда

Четыре человека пострадали в ДТП в Нижнем Новгороде. Авария с участием 4 автомобилей произошла вечером в субботу, 26 апреля, на улице Бекетова. Об этом сообщает ГАИ по Нижегородской области.

Происшествие случилось около 22 часов в районе дома № 66 по ул. Бекетова автомобиль «Шевроле» выехал на полосу, где столкнулся с автомобилем «Шкода». От удара он выехал на соседнюю полосу и врезался в «Хендай». Механические повреждения от вылетевших изз-под колес осколоков пластика получил автомобиль «Иксид», проезжавший мимо ДТП.

В результате ДТП пострадали 4 человека: водитель автомобиля «Шкода» и 2 его пассажира, а также пассажир автомобиля «Шевроле». Пострадавшие доставлены в медицинское учреждение.