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Мусорный полигон горит в Городецком округе на площади 20 тысяч кв. м

Пожар произошел около деревни Скородум.

Источник: Глава Городецкого округа Александр Мудров в соцсети ВКонтакте

В Городецком округа Нижегородской области в ночь на 26 апреля снова загорелся полигон ТБО. Площадь пожара около деревни Скородум составляет около 20 тысяч кв.м, сообщил глава округа Александр Мудров.

На полигоне горят карты № 2 и № 3. На месте работают пожарные службы и техника регионального оператора, который отвечает за свалку.

Создан муниципальный штаб для контроля ситуации. Причины и обстоятельства пожара будут выясняться в ходе расследования.

«Мероприятия по усилению пожарной безопасности, выполненные регоператором в прошлом году, сегодня дают основания говорить, что распространение огня за пределы горящих карт не происходит», — добавил глава Городецкого округа.