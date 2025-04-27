Мусорный полигон горит в Городецком округе на площади 20 тысяч кв. м

В Городецком округа Нижегородской области в ночь на 26 апреля снова загорелся полигон ТБО. Площадь пожара около деревни Скородум составляет около 20 тысяч кв.м, сообщил глава округа Александр Мудров.
На полигоне горят карты № 2 и № 3. На месте работают пожарные службы и техника регионального оператора, который отвечает за свалку.
Создан муниципальный штаб для контроля ситуации. Причины и обстоятельства пожара будут выясняться в ходе расследования.
«Мероприятия по усилению пожарной безопасности, выполненные регоператором в прошлом году, сегодня дают основания говорить, что распространение огня за пределы горящих карт не происходит», — добавил глава Городецкого округа.