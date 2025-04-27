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В Ростове легковушка сбила двоих детей, ехавших на электросамокате

В Ростове-на-Дону автомобиль сбил двух детей, передвигавшихся на электросамокате. Об этом инциденте проинформировали в региональном управлении ГИБДД.

Происшествие случилось 26 апреля примерно в 20:45 по адресу: проспект Шолохова, 282А. По предварительным сведениям, 46-летний мужчина, управлявший автомобилем «Лада Ларгус», совершал поворот с проезжей части во двор жилого дома. В этот момент по тротуару на электросамокате двигались двое 12-летних учеников школы. Водитель не обратил внимания на несовершеннолетних и не смог вовремя остановить машину. В итоге транспортное средство на скорости совершило наезд на детей.

По информации, предоставленной в Госавтоинспекции области, пострадавших подростков с различными повреждениями доставили в больницу для оказания медицинской помощи.