Ричмонд
+12°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Что известно о наезде внедорожника на толпу в Ванкувере

По меньшей мере восемь человек погибли в Ванкувере в результате наезда автомобиля на толпу на уличном фестивале.

Источник: Reuters

ТАСС собрал основное о происшествии.

Обстоятельства ЧП

  • Инцидент произошел на уличном фестивале в районе улицы Фрейзер и Восточной 41-й авеню около 20:00 (06:00 мск).
  • Большинство участников фестиваля были выходцами из Филиппин, а торжества были посвящены Лапу-Лапу — филиппинскому вождю, боровшемуся с испанскими колонизаторами в XVI веке.
  • Речь идет о внедорожнике черного цвета неназванной марки.
  • У автомобиля поврежден капот, а вокруг водительского кресла сработали подушки безопасности.

Жертвы и пострадавшие

  • По данным телеканала Global News, по меньшей мере восемь человек погибли. Среди них числится ребенок.
  • Шесть человек пострадали.

О подозреваемом

  • 30-летний подозреваемый был задержан на месте происшествия, его мотивы неизвестны.

Расследование

  • Полиция Ванкувера расследует подробности наезда, дело передано в отдел особо тяжких преступлений.

Реакция

  • Мэр Ванкувера Кен Сим выразил соболезнования семьям жертв и пострадавшим.