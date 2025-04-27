Что известно о наезде внедорожника на толпу в Ванкувере

ТАСС собрал основное о происшествии.
Обстоятельства ЧП
- Инцидент произошел на уличном фестивале в районе улицы Фрейзер и Восточной 41-й авеню около 20:00 (06:00 мск).
- Большинство участников фестиваля были выходцами из Филиппин, а торжества были посвящены Лапу-Лапу — филиппинскому вождю, боровшемуся с испанскими колонизаторами в XVI веке.
- Речь идет о внедорожнике черного цвета неназванной марки.
- У автомобиля поврежден капот, а вокруг водительского кресла сработали подушки безопасности.
Жертвы и пострадавшие
- По данным телеканала Global News, по меньшей мере восемь человек погибли. Среди них числится ребенок.
- Шесть человек пострадали.
О подозреваемом
- 30-летний подозреваемый был задержан на месте происшествия, его мотивы неизвестны.
Расследование
- Полиция Ванкувера расследует подробности наезда, дело передано в отдел особо тяжких преступлений.
Реакция
- Мэр Ванкувера Кен Сим выразил соболезнования семьям жертв и пострадавшим.