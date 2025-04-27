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16 ДТП за сутки произошло в Самарской области: 19 пострадавших, 2 погибших

Всего за вчерашнюю субботу ГИБДД выявлено 512 нарушений ПДД, включая 84 случая «тонировки» с нарушениями.

Всего за вчерашнюю субботу ГИБДД выявлено 512 нарушений ПДД, включая 84 случая «тонировки» с нарушениями.

По данным ГУ МВД России по Самарской области, за минувшие сутки 26 апреля на дорогах Самарской области произошло 16 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 19 человек получили травмы, а двое погибли.

Основными нарушениями, выявленными ГИБДД, стали: 84 случая незаконного тонирования стекол автомобилей и 10 нарушений со стороны пешеходов. Всего же зарегистрировано 512 нарушений ПДД РФ.

Автоинспекция напоминает водителям и пешеходам о необходимости строгого соблюдения правил дорожного движения для снижения аварийности на дорогах региона.

Ранее мы писали, что на авиарейсе Москва-Самара пассажиры устроили драку.

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