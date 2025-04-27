23-летний житель Обшаровки обшарил сарай

В итоге вор из Приволжского района Самарской области получил 8 месяцев исправительных работ.
23-летний ранее судимый мужчина похитил имущество из хозяйственной постройки: в Приволжском районе Самарской области суд вынес приговор местному жителю, совершившему кражу. Ранее судимый за кражу молодой человек проник в хозяйственную постройку в селе Обшаровка, похитив ресивер видеонаблюдения и металлолом.
Инцидент произошёл после обращения 56-летнего владельца постройки в полицию. Материальный ущерб составил 10 тысяч рублей. При осмотре места преступления полицейские обнаружили следы взлома и металлический прут, которым злоумышленник сломал замок.
Задержанный на допросе признал вину, пояснив, что выбросил ресивер, а вырученные от сдачи металла деньги потратил на алкоголь. Полицейским удалось найти и вернуть пострадавшему часть украденного.
Суд назначил осуждённому 8 месяцев исправительных работ с удержанием 5% заработка в доход государства. Приговор вступил в законную силу. Дело расследовалось по статье 158 УК РФ (кража с проникновением в помещение).
Сегодня мы также рассказывали, почему в Самарской области продают недостроенную школу в селе с населением 123 человека.
—-
Хотите следить за важными новостями Самары и Самарской области в оперативном режиме? Подписывайтесь на наш телеграм-канал!