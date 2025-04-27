23-летний житель Обшаровки обшарил сарай

23-летний ранее судимый мужчина похитил имущество из хозяйственной постройки: в Приволжском районе Самарской области суд вынес приговор местному жителю, совершившему кражу. Ранее судимый за кражу молодой человек проник в хозяйственную постройку в селе Обшаровка, похитив ресивер видеонаблюдения и металлолом.