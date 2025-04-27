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Двухлетний ребенок выпал из окна и погиб в Новоуральске

Мальчик получил тяжелые травмы головы и умер в больнице.

В закрытом свердловском городе Новоуральске 26 апреля двухлетний ребенок выпал из окна третьего этажа и погиб. Трагический инцидент случился в доме в Театральном проезде.

К месту происшествия бригаду скорой помощи вызвал прохожий, ставший очевидцем падения мальчика, сообщается в группе «Новоуральск ВКонтакте».

Ребенка увезли в больницу с открытой черепно-мозговой травмой и переломом костей черепа. К сожалению, спасти малышам врачам не удалось. Сначала он впал в кому, а через непродолжительное время скончался.

После случившегося правоохранители проводят проверку.