Двухлетний ребенок выпал из окна и погиб в Новоуральске

В закрытом свердловском городе Новоуральске 26 апреля двухлетний ребенок выпал из окна третьего этажа и погиб. Трагический инцидент случился в доме в Театральном проезде.
К месту происшествия бригаду скорой помощи вызвал прохожий, ставший очевидцем падения мальчика, сообщается в группе «Новоуральск ВКонтакте».
Ребенка увезли в больницу с открытой черепно-мозговой травмой и переломом костей черепа. К сожалению, спасти малышам врачам не удалось. Сначала он впал в кому, а через непродолжительное время скончался.
После случившегося правоохранители проводят проверку.