Жителя Казани отправили в СИЗО за оправдание теракта в «Крокус Сити Холле»

Теракт в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел 22 марта 2024 года. Перед концертом группы «Пикник» вооруженные люди ворвались в здание, подожгли его и открыли стрельбу, после чего скрылись. В результате атаки погибли 145 человек, более 550 получили ранения. Это событие стало крупнейшим терактом в России после захвата школы в Беслане в 2004 году.