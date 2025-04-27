Ричмонд
+10°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В здании посольства России в Уругвае произошел пожар

Возгорание произошло в здании посольства России в столице Уругвая Монтевидео. На месте работают пожарные, сообщает телеканал Subrayado.
Источник: AP 2024

В здании произошло сильное задымление, а в районе посольства было затруднено движение.

«Скопилось много дыма, поэтому потребуется некоторое время, поскольку мы вентилируем помещение естественным образом», — приводит телеканал заявление пожарной службы, сделанное в 22:30 26 апреля по местному времени (4:30 мск 27 апреля).

По информации Telenoche, возгорание началось в вентиляционной системе. На опубликованном телеканалом видео специалисты перерезают решетку воздуховода с помощью болгарки. Посольство России ситуацию не комментировало.