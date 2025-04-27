В здании посольства России в Уругвае произошел пожар

В здании произошло сильное задымление, а в районе посольства было затруднено движение.
«Скопилось много дыма, поэтому потребуется некоторое время, поскольку мы вентилируем помещение естественным образом», — приводит телеканал заявление пожарной службы, сделанное в 22:30 26 апреля по местному времени (4:30 мск 27 апреля).
По информации Telenoche, возгорание началось в вентиляционной системе. На опубликованном телеканалом видео специалисты перерезают решетку воздуховода с помощью болгарки. Посольство России ситуацию не комментировало.