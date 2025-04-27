В Гродно в многоэтажке горела квартира, работники МЧС спасли женщину

«Прибывшие к месту спасатели незамедлительно приступили к поиску людей внутри горящего помещения и тушению возгорания. Одно звено по автолестнице поднялось в окно горящего жилища, а второе — по лестничному маршу. При проведении разведки внутри квартиры на полу в коридоре работники МЧС обнаружили 65-летнюю хозяйку», — сообщили в пресс-cлужбе.