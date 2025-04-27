В Гродно в многоэтажке горела квартира, работники МЧС спасли женщину

Пожар случился 26 апреля в одной из многоэтажек на ул. Томина. О нем в 21.17 сообщили очевидцы.
«Прибывшие к месту спасатели незамедлительно приступили к поиску людей внутри горящего помещения и тушению возгорания. Одно звено по автолестнице поднялось в окно горящего жилища, а второе — по лестничному маршу. При проведении разведки внутри квартиры на полу в коридоре работники МЧС обнаружили 65-летнюю хозяйку», — сообщили в пресс-cлужбе.
Женщина была в сознании, но дезориентирована в пространстве. Спасатели при помощи специальных средств защиты органов дыхания вывели ее на чистый воздух и передали бригаде скорой помощи. Медработники госпитализировали спасенную.
Вероятнее всего, к возгоранию привело неосторожное обращение с огнем при курении.