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В Гродно в многоэтажке горела квартира, работники МЧС спасли женщину

27 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гродно горела квартира, работники МЧС спасли пожилую хозяйку, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МЧС.

Пожар случился 26 апреля в одной из многоэтажек на ул. Томина. О нем в 21.17 сообщили очевидцы.

«Прибывшие к месту спасатели незамедлительно приступили к поиску людей внутри горящего помещения и тушению возгорания. Одно звено по автолестнице поднялось в окно горящего жилища, а второе — по лестничному маршу. При проведении разведки внутри квартиры на полу в коридоре работники МЧС обнаружили 65-летнюю хозяйку», — сообщили в пресс-cлужбе.

Женщина была в сознании, но дезориентирована в пространстве. Спасатели при помощи специальных средств защиты органов дыхания вывели ее на чистый воздух и передали бригаде скорой помощи. Медработники госпитализировали спасенную.

Вероятнее всего, к возгоранию привело неосторожное обращение с огнем при курении.