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В Усть-Куте поезд насмерть сбил мужчину

Трагедия произошла на перегоне «Лена-Якурим».

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Прогулка вдоль железнодорожных путей обернулась трагедией для сибиряка. В Усть-Куте утром 27 апреля мужчина шел по рельсам и не заметил приближающийся поезд. Как отметили в Восточном МСУТ и Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре Иркутской области, на звуковые сигналы, он не реагировал.

— Машинист применил экстренное торможение, однако наезда избежать не удалось. От полученных травм мужчина скончался на месте, — поделились правоохранители.

Следователи и работники надзорного ведомства сейчас разбираются в обстоятельствах произошедшего.