В Усть-Куте поезд насмерть сбил мужчину

Прогулка вдоль железнодорожных путей обернулась трагедией для сибиряка. В Усть-Куте утром 27 апреля мужчина шел по рельсам и не заметил приближающийся поезд. Как отметили в Восточном МСУТ и Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре Иркутской области, на звуковые сигналы, он не реагировал.
— Машинист применил экстренное торможение, однако наезда избежать не удалось. От полученных травм мужчина скончался на месте, — поделились правоохранители.
Следователи и работники надзорного ведомства сейчас разбираются в обстоятельствах произошедшего.