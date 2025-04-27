В Усть-Куте поезд насмерть сбил мужчину

Прогулка вдоль железнодорожных путей обернулась трагедией для сибиряка. В Усть-Куте утром 27 апреля мужчина шел по рельсам и не заметил приближающийся поезд. Как отметили в Восточном МСУТ и Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре Иркутской области, на звуковые сигналы, он не реагировал.