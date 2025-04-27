Президент Узбекистана выразил соболезнования в связи со взрывом в иранском порту

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев направил соболезнования Президенту Исламской Республики Иран Масъуду Пезешкиану в связи с многочисленными человеческими жертвами и пострадавшими, а также масштабными разрушениями в результате взрыва на территории порта Шахид-Раджаи в городе Бендер-Аббас этой страны.
Лидер страны выразил искренние слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.
Соболезнования верховному руководителю Исламской республики Иран Аятолле Сейеду Али Хамене и президенту Масуду Пезешкиану в связи с жертвами и масштабными разрушениями, вызванными взрывом в порту Шахид-Раджаи выразил президент РФ Владимир Путин. Он отметил, что Россия готова оказать содействие в ликвидации последствий бедствия.
Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Мощный взрыв прогремел в субботу днем в порту Шахид-Раджаи в портовом городе Бендер-Аббас. Официальный представитель правительства Ирана Фатеме Мохаджерани сообщила агентству Fars, что он произошел на складе с химикатами, однако о его причинах точно судить пока сложно.
В то же время в СМИ проходила информация, что взрыв произошел в результате возгорания одного из резервуаров с топливом. По данным иранских СМИ, взрыв был настолько мощным, что был слышен на острове Кешм, расположенном приблизительно в 20 километрах от порта Бендер-Аббас в Персидском заливе. В результате взрыва выбило окна в радиусе нескольких километров. Власти страны распорядились начать проверку.
Власти и СМИ Ирана сообщают о 28 погибших и 1139 пострадавших.
Губернатор южной иранской провинции Хормозган Мохаммад Ашури объявил о трехдневном трауре в провинции.