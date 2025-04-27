Появились фото смертельного ДТП в Красноярском районе

Сотрудники правоохранительных органов вели работу на месте аварии в Красноярском районе. Об этом ранее сообщал «МК в Самаре».
Согласно предварительным данным ГИБДД, около трех часов утра молодой человек, родившийся в 1998 году, вел автомобиль марки ВАЗ-21150 по трассе «Казань-Буинск-Ульяновск, подъезд к Самаре», на участке дороги возле отметки 394 километра.
Во время движения водитель превысил безопасный скоростной режим и врезался в металлическое заграждение. На месте инцидента скончался пассажир — мужчина 1996 года рождения, до прибытия медиков спасти его не удалось.
Сам виновник аварии доставлен в больницу. К ликвидации последствий ДТП были привлечены специалисты-спасатели областного подразделения ПС Самарской области. Расследование продолжается, полицейские выясняют точные причины случившегося.
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