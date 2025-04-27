Дракой между мигрантами и шестиклассниками на территории пермской школы заинтересовался Бастрыкин

Сообщение о происшествии на территории школы № 31 появилось на ресурсе «Пермь Активная». По данным соцмедиа, конфликт произошел на школьном стадионе 25 апреля. Группа шестиклассников, которая пришла на стадион, столкнулась с мигрантами, которые не пожелали освободить территорию. В результате начавшейся драки пострадал один из школьников.
Кстати, из комментариев к публикации следует, что приезжие появились на территории школы не впервые: «Учащие школы не могут на своем стадионе пойти и поиграть. Приходят толпами мигранты и выгоняют школьников».
Происшествие станет предметом официального расследования: глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил теруправлению СКР по Пермскому краю возбудить уголовное дело и представить доклад.