В Минске милиция задержала по дороге в лес учредителя частной компании

Под стражу взят 38-летний неоднократно судимый минчанин, учредитель частной компании, которого обвиняют в незаконном бизнесе с целью сбыта запрещенных веществ в крупном размере и в сговоре с другими лицами, сообщает агентство «Минск-Новости» со ссылкой на прокуратуру Заводского района Минска.
Этот мужчина и сам потреблял наркотиками. От предложения стать закладчиком не отказался: внес залог, прошел инструктаж, приступил к «работе». Закладки наркотиков и психотропов он делал на территории Минска и Минского района.
Вечером 22 апреля, когда мужчина направлялся в лес расфасовывать и раскладывать очередную партию зелья, его задержали сотрудники наркоконтроля. При обыске в его съемной квартире на ул. Илимской изъяли почти 350 грамм запрещенного опасного вещества.
В отношении мужчины, а его последняя судимость не погашена, возбудили уголовное дело. Ему грозит лишение свободы на срок от 6 до 15 лет со штрафом или без него.
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