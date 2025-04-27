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В Багратионовске загорелся битум в металлических бочках

В Багратионовске произошло возгорание битума в металлических бочках. Возгорание удалось ликвидировать.

Источник: Пресс-служба ГУ МЧС Калининградской области

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Калининградской области, бочки хранились на открытой площадке цеха по производству мастики. На месте происшествия работали 65 спасателей.

Примерная площадь пожара составила 150 квадратных метров.