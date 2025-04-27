В Багратионовске загорелся битум в металлических бочках

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Калининградской области, бочки хранились на открытой площадке цеха по производству мастики. На месте происшествия работали 65 спасателей.
Примерная площадь пожара составила 150 квадратных метров.
В Багратионовске произошло возгорание битума в металлических бочках. Возгорание удалось ликвидировать.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Калининградской области, бочки хранились на открытой площадке цеха по производству мастики. На месте происшествия работали 65 спасателей.
Примерная площадь пожара составила 150 квадратных метров.