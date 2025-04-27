Сход двух вагонов на станции Карбышево-1 в Омской области: пострадавших нет

В Омской области на станции Карбышево-1 Западно-Сибирской железной дороги произошел сход двух вагонов. Инцидент случился сегодня в 13:30 местного времени во время маневровых работ. По предварительным данным, пострадавших нет.
Следователи Омского следственного отдела на транспорте Восточного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России проводят доследственную проверку по факту происшествия. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.
Происшествие не повлияло на движение остальных составов. Устанавливаются причины и обстоятельства схода вагонов, а также размер ущерба.