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В Самаре «Приору» отбросило на ограждение после столкновения с Renault Logan

Течение выходных омрачилось ещё одной аварией, произошедшей утром 26 апреля в Кировском районе Самары.

Течение выходных омрачилось ещё одной аварией, произошедшей утром 26 апреля в Кировском районе Самары.

Согласно данным сотрудников Госавтоинспекции, около восьми часов утра сорокалетний водитель Renault Logan следовал по дублёру Московского шоссе в сторону улицы Георгия Димитрова.

Недалеко от дома номер 199, выполняя манёвр правого поворота на прилегающую территорию, нарушив правила приоритета проезда, он столкнулся с автомобилем Lada Priora, которым управлял девятнадцатилетний парень.

От удара отечественную машину выбросило на пешеходные барьеры. Пострадали оба водителя и восемнадцатилетний пассажир Lada, им потребовалась медицинская помощь, назначенная амбулаторно.

Больше новостей Самары и региона уже в телеграм-канале «МК в Самаре».