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Молния ударила в самолет при заходе на посадку в Самаре

При заходе на посадку в Курумоче в самолет Хургада Самара ударила молния.

Источник: Комсомольская правда

В самолет, который летел из Хургады в Самару, ударила молния. Произошло это в районе 8:20 по самарскому времени в воскресенье, 27 апреля 2025 года. Самолет заходил на посадку в Курумоче, сообщает телеграм-канал Aviaincident.

«Экипаж воздушного судна доложил о возможном поражении молнией. Сигнал бедствия не объявлял», — говорится в сообщении.

Самолет благополучно приземлился в Курумоче в 7:30.

Напомним, похожий случай произошел 11 июня 2024 года. Молния попала в самолет, который летел из Самары в Ереван. Тогда экипаж запросил рекомендации, как поступить дальше, и продолжил полет в аэропорт назначения.