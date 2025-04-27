Молния ударила в самолет при заходе на посадку в Самаре

В самолет, который летел из Хургады в Самару, ударила молния. Произошло это в районе 8:20 по самарскому времени в воскресенье, 27 апреля 2025 года. Самолет заходил на посадку в Курумоче, сообщает телеграм-канал Aviaincident.
«Экипаж воздушного судна доложил о возможном поражении молнией. Сигнал бедствия не объявлял», — говорится в сообщении.
Самолет благополучно приземлился в Курумоче в 7:30.
Напомним, похожий случай произошел 11 июня 2024 года. Молния попала в самолет, который летел из Самары в Ереван. Тогда экипаж запросил рекомендации, как поступить дальше, и продолжил полет в аэропорт назначения.