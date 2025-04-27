Подозреваемый в теракте против генерала Москалика признал вину

«Кузин полностью признал вину и сообщил о готовности подтвердить все сказанное на допросе в ходе проверки показаний на месте. В суд направлено ходатайство об аресте фигуранта», — заявила она.
Обвиняемый подтвердил, что его завербовали сотрудники СБУ за денежное вознаграждение — 18 тысяч долларов.
Кузин описал хронологию своих действий:
- в сентябре 2023 года приехал в Россию, где в ожидании указаний украинского куратора проживал в Московском регионе;
- в сентябре 2024-го приступил к сбору данных о Москалике;
- в ноябре снял квартиру в подъезде генерала, откуда вел наблюдение за его передвижениями, выяснял распорядок дня;
- заранее купил автомобиль Volkswagen Golf и за месяц до теракта припарковал его у подъезда;
- в марте получил в тайнике в Балашихе компоненты взрывного устройства, системы видеонаблюдения и контроля, установил их в машине;
- 23 апреля скрылся после завершения подготовки к теракту.
По данным СК, подрыв совершили удаленно, когда Москалик выходил из подъезда. Сигнал направил неустановленный пока сотрудник украинских спецслужб на основании получаемого видео.
Кузину предъявили обвинения по статьям «Террористический акт» и «Незаконный оборот и изготовление взрывчатых веществ и взрывных устройств».