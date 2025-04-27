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Подозреваемый в теракте против генерала Москалика признал вину

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Игнат Кузин полностью признал вину в теракте против генерал-лейтенанта Ярослава Москалика, рассказала официальный представитель СК Светлана Петренко.

Источник: © РИА Новости

«Кузин полностью признал вину и сообщил о готовности подтвердить все сказанное на допросе в ходе проверки показаний на месте. В суд направлено ходатайство об аресте фигуранта», — заявила она.

Обвиняемый подтвердил, что его завербовали сотрудники СБУ за денежное вознаграждение — 18 тысяч долларов.

Кузин описал хронологию своих действий:

  • в сентябре 2023 года приехал в Россию, где в ожидании указаний украинского куратора проживал в Московском регионе;
  • в сентябре 2024-го приступил к сбору данных о Москалике;
  • в ноябре снял квартиру в подъезде генерала, откуда вел наблюдение за его передвижениями, выяснял распорядок дня;
  • заранее купил автомобиль Volkswagen Golf и за месяц до теракта припарковал его у подъезда;
  • в марте получил в тайнике в Балашихе компоненты взрывного устройства, системы видеонаблюдения и контроля, установил их в машине;
  • 23 апреля скрылся после завершения подготовки к теракту.

По данным СК, подрыв совершили удаленно, когда Москалик выходил из подъезда. Сигнал направил неустановленный пока сотрудник украинских спецслужб на основании получаемого видео.

Кузину предъявили обвинения по статьям «Террористический акт» и «Незаконный оборот и изготовление взрывчатых веществ и взрывных устройств».

Следствие продолжается, фигурант дает показания. ФСБ и МВД ищут других причастных к преступлению.