В Молдове ликвидирована преступная группа по нелегальной миграции граждан Непала

Как сообщается в официальном релизе погранведомства, группа, состоящая из граждан Молдовы, первоначально действовала в Венгрии, организуя нелегальную миграцию граждан из Южной Азии в течение примерно шести месяцев, пока ее члены не были задокументированы и арестованы местными властями. После отбытия наказания и конфискации незаконно нажитого имущества они были депортированы в Республику Молдова.
Вернувшись в страну, они возобновили преступную деятельность при поддержке сообщников из-за рубежа. На этот раз их целью стали граждане Непала, имевшие действующие рабочие визы в Республике Молдова, которым они помогли нелегально пересечь границу со странами ЕС.
По оперативной информации 26 марта 2025 года возбуждено уголовное дело по факту организации незаконной миграции организованной преступной группой.
В ходе расследования был выявлен метод вербовки и переправки мигрантов, которые платили от 2000 до 5000 евро за нелегальное пересечение государственной границы в страны Евросоюза.
В результате проведения специальных следственных мероприятий 25 марта 2025 года пограничная полиция задержала с поличным члена группы, который перевозил четырех граждан Непала в приграничной зоне Липканы (Молдова) — Рэдэуци-Прут (Румыния) на автомобиле. Мигранты собирались нелегально пересечь реку Прут на надувной лодке, но были вовремя перехвачены властями.
Операция продолжилась, ее целью было ликвидировать всю сеть и установить причастность каждого члена организованной преступной группы. Так, 31 марта 2025 года в зоне ответственности сектора пограничной полиции «Липканы» в результате проведения специальных следственных мероприятий были задержаны еще трое подозреваемых, причастных к организации незаконной миграции граждан Непала. Они намеревались незаконно пересечь государственную границу с Румынией с целью продолжения своей преступной деятельности в странах ЕС.
В результате проведенных мероприятий задержаны четверо активных членов преступной группы и изъяты два транспортных средства, использованных для совершения преступления. Если виновность подозреваемых будет доказана, им грозит тюремное заключение сроком от 3 до 7 лет.