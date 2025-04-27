В Молдове ликвидирована преступная группа по нелегальной миграции граждан Непала

Как сообщается в официальном релизе погранведомства, группа, состоящая из граждан Молдовы, первоначально действовала в Венгрии, организуя нелегальную миграцию граждан из Южной Азии в течение примерно шести месяцев, пока ее члены не были задокументированы и арестованы местными властями. После отбытия наказания и конфискации незаконно нажитого имущества они были депортированы в Республику Молдова.