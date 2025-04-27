Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Молдове ликвидирована преступная группа по нелегальной миграции граждан Непала

КИШИНЕВ, 27 апр — Sputnik. Сотрудники пограничной полиции Молдовы совместно с представителями Главной инспекции по миграции при координации прокуратуры Бричанского района ликвидировали преступную группу, специализировавшуюся на содействии и организации нелегальной миграции граждан из Республики Непал.

Источник: Sputnik.md

Как сообщается в официальном релизе погранведомства, группа, состоящая из граждан Молдовы, первоначально действовала в Венгрии, организуя нелегальную миграцию граждан из Южной Азии в течение примерно шести месяцев, пока ее члены не были задокументированы и арестованы местными властями. После отбытия наказания и конфискации незаконно нажитого имущества они были депортированы в Республику Молдова.

Вернувшись в страну, они возобновили преступную деятельность при поддержке сообщников из-за рубежа. На этот раз их целью стали граждане Непала, имевшие действующие рабочие визы в Республике Молдова, которым они помогли нелегально пересечь границу со странами ЕС.

По оперативной информации 26 марта 2025 года возбуждено уголовное дело по факту организации незаконной миграции организованной преступной группой.

В ходе расследования был выявлен метод вербовки и переправки мигрантов, которые платили от 2000 до 5000 евро за нелегальное пересечение государственной границы в страны Евросоюза.

В результате проведения специальных следственных мероприятий 25 марта 2025 года пограничная полиция задержала с поличным члена группы, который перевозил четырех граждан Непала в приграничной зоне Липканы (Молдова) — Рэдэуци-Прут (Румыния) на автомобиле. Мигранты собирались нелегально пересечь реку Прут на надувной лодке, но были вовремя перехвачены властями.

Операция продолжилась, ее целью было ликвидировать всю сеть и установить причастность каждого члена организованной преступной группы. Так, 31 марта 2025 года в зоне ответственности сектора пограничной полиции «Липканы» в результате проведения специальных следственных мероприятий были задержаны еще трое подозреваемых, причастных к организации незаконной миграции граждан Непала. Они намеревались незаконно пересечь государственную границу с Румынией с целью продолжения своей преступной деятельности в странах ЕС.

В результате проведенных мероприятий задержаны четверо активных членов преступной группы и изъяты два транспортных средства, использованных для совершения преступления. Если виновность подозреваемых будет доказана, им грозит тюремное заключение сроком от 3 до 7 лет.