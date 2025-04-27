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В Черном море под Форосом яхта с двумя пассажирами потерпела бедствие

Людей удалось оперативно спасти.

В Черном море спасатели МЧС России спасли дрейфующую прогулочную яхту с пассажирами. Об этом сообщили в главке МЧС по Крыму.

Инцидент произошел в районе ЮБК — в 15 километрах от мыса Форос. Во время шторма на яхтенный винт намотался трос, который остановил основной двигатель судна. По информации ведомства на борту находились двое человек.

«Сотрудники отреагировали на сигнал бедствия, обнаружили и отбуксировали судно на базу — стоянку», — сказали в МЧС России и добавили, что пассажиров удалось вовремя спасти, поэтому обошлось без жертв.

На помощь яхте в районе мыса выехали три сотрудника личного состава и одно плавсредство МЧС России.