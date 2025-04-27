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В метро объяснили остановку эскалатора «Удельной» на следующий день после открытия

В метро Петербурга объяснили остановку эскалатора станции метро «Удельная», который прекратил подъем на второй день после открытия станции, последовательностью ремонтных работ. Об этом сообщили в группе подземки 27 апреля.

Источник: РИА "Новости"

Речь идет о технической остановке одного из эскалаторов, которая произошла накануне вечером. В результате на подъем был запущен резервный эскалатор.

«Напоминаем, что в ходе капитального ремонта станции “Удельная” были отремонтированы 3 из 4 эскалаторов. Четвертый эскалатор с самого начала ремонта использовался для перевозки строительных материалов и работников», — говорится в сообщении.

Согласно графику, работы на четвертом эскалаторе планируют завершить к 19 мая. На втором эскалаторе в настоящее время ведутся регулировочные и пусконаладочные работы. Такая последовательность ремонта применяется на всех станциях, находящихся в процессе капитального обновления, добавили в пресс-службе.