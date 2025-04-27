В метро объяснили остановку эскалатора «Удельной» на следующий день после открытия

Речь идет о технической остановке одного из эскалаторов, которая произошла накануне вечером. В результате на подъем был запущен резервный эскалатор.
«Напоминаем, что в ходе капитального ремонта станции “Удельная” были отремонтированы 3 из 4 эскалаторов. Четвертый эскалатор с самого начала ремонта использовался для перевозки строительных материалов и работников», — говорится в сообщении.
Согласно графику, работы на четвертом эскалаторе планируют завершить к 19 мая. На втором эскалаторе в настоящее время ведутся регулировочные и пусконаладочные работы. Такая последовательность ремонта применяется на всех станциях, находящихся в процессе капитального обновления, добавили в пресс-службе.