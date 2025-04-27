В самолет, летевший из Хургады в Самару, попала молния 27 апреля

Несмотря на нестандартную ситуацию, посадка была выполнена успешно, согласно штатному регламенту, и завершилась ровно в 7:30 утра по московскому времени. Все пассажиры и члены экипажа приземлились невредимыми, никаких сообщений о травмах или повреждениях не поступало.