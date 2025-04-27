В самолет, летевший из Хургады в Самару, попала молния 27 апреля

27 апреля произошла необычная ситуация в небе над Самарой: самолёт, совершавший регулярный авиарейс из египетского курорта Хургада в российский город Самара, неожиданно подвергся удару молнии прямо в процессе посадки.
Информация об инциденте поступила от регионального телеканала ГТРК «Самара».
Сообщается, что воздушное судно находилось в стадии финального снижения, готовясь совершить посадку на взлетно-посадочной полосе международного аэропорта Самары.
Именно в этот ответственный момент экипаж почувствовал резкое воздействие электрического разряда, характерное для попадания молнии.
Тем не менее пилоты немедленно проинформировали наземные службы о происшествии, хотя сигналы тревоги типа «Бедствие» или «Срочность» подаваться не стали.
Несмотря на нестандартную ситуацию, посадка была выполнена успешно, согласно штатному регламенту, и завершилась ровно в 7:30 утра по московскому времени. Все пассажиры и члены экипажа приземлились невредимыми, никаких сообщений о травмах или повреждениях не поступало.
Эксперты отмечают, что попадание молнии в самолёты, особенно современные модели, является довольно редким событием, но абсолютно безопасным благодаря специальной конструкции воздушных судов, обеспечивающей защиту электрооборудования и бортовых систем от электрических разрядов.
Вероятно, в данном случае авиационное оборудование сработало исправно, позволив лайнеру завершить полёт без негативных последствий.
Больше новостей Самары и региона уже в телеграм-канале «МК в Самаре».