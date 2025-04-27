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Вертолеты тушат пожар в лесничестве в Карагандинской области

Караганда. 27 апреля. КазТАГ — Вертолеты тушат пожар в лесничестве в Карагандинской области, сообщает пресс-служба министерства по чрезвычайным ситуациям.

Источник: Пресс-служба МЧС РК

«В 20 км от села Айнабулак Каркаралинского района на открытой территории Бахтинского лесничества зафиксировано возгорание сухой травы и лесных околков. В ликвидации возгорания задействованы 157 человека личного состава, 26 единиц техники, один беспилотный летательный аппарат, три воздушных судна “Казавиаспас” МЧС с водосливными устройствами, один вертолет “Казавиалесоохраны”, сотрудники МИО, Бахтинского лесничества, Кувского лесхоза, десантники Казавиалесоохраны и добровольные пожарные формирования сельских округов», — говорится в сообщении в воскресенье.

В МЧС заверили, что угрозы населенным пунктам нет.

«На данный момент воздушными судами МЧС произведено шесть сбросов воды. Работы по тушению пожара продолжаются», — добавили в ведомстве.