Вертолеты тушат пожар в лесничестве в Карагандинской области

«В 20 км от села Айнабулак Каркаралинского района на открытой территории Бахтинского лесничества зафиксировано возгорание сухой травы и лесных околков. В ликвидации возгорания задействованы 157 человека личного состава, 26 единиц техники, один беспилотный летательный аппарат, три воздушных судна “Казавиаспас” МЧС с водосливными устройствами, один вертолет “Казавиалесоохраны”, сотрудники МИО, Бахтинского лесничества, Кувского лесхоза, десантники Казавиалесоохраны и добровольные пожарные формирования сельских округов», — говорится в сообщении в воскресенье.