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Под Казанью автомобиль с ребенком в салоне попал в ДТП и загорелся

Авария произошла 26 апреля в Лаишевском районе Татарстана.

Источник: Комсомольская правда

Под Казанью автомобиль с ребенком в салоне попал в ДТП и загорелся. Авария произошла 26 апреля в 10.00 в Лаишевском районе Татарстана — на втором километре автодороги Аэропорт — Столбище.

По предварительной информации, водитель автомобиля AUDI Q5 не выбрал безопасную скорость, выехал на встречную полосу для обгона и совершил лобовое столкновение с автомобилем KIA CEED, который после удара съехал в кювет и загорелся.

В улетевшей в кювет машине находилась молодая семья, в том числе годовалый ребенок. Малыш был в детском удерживающем устройстве, что позволило избежать травм.

В отношении водителя автомобиля AUDI возбуждено административное расследование. Его автомобиль отправлен на специализированную стоянку.