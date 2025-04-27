Под Казанью автомобиль с ребенком в салоне попал в ДТП и загорелся. Авария произошла 26 апреля в 10.00 в Лаишевском районе Татарстана — на втором километре автодороги Аэропорт — Столбище.
По предварительной информации, водитель автомобиля AUDI Q5 не выбрал безопасную скорость, выехал на встречную полосу для обгона и совершил лобовое столкновение с автомобилем KIA CEED, который после удара съехал в кювет и загорелся.
В улетевшей в кювет машине находилась молодая семья, в том числе годовалый ребенок. Малыш был в детском удерживающем устройстве, что позволило избежать травм.
В отношении водителя автомобиля AUDI возбуждено административное расследование. Его автомобиль отправлен на специализированную стоянку.