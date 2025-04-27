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Владельцы усадьбы Бессарабова намерены восстановить здание

Объем инвестиций составит 100 млн рублей.

Источник: Комсомольская правда

Выкупившая здание усадьбы Бессарабова компания «Инвест групп» намерена восстановить его после пожара, произошедшего 26 апреля.

Соучредитель компании Алия Исханова сообщила, что компания в пятницу подписала акт приемки здания, но не успела огородить его и закрыть входы. Сейчас они подали заявление о проведении расследования причин пожара, передает «Ъ-Уфа».

Исханова добавила, что происшествие не повлияет на планы компании по реставрации. После реконструкции в здании намерены разместить офисы. Объем инвестиций оценивают в 100 млн рублей.

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