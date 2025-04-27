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Летевший в Нальчик Boeing вернулся в Москву из-за неисправности

Вылетевший из Москвы в Нальчик самолет Boeing-737 авиакомпании Победа вернулся в аэропорт Шереметьево из-за неисправности системы герметизации, передают РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

Источник: AP 2024

Вылетевший из Москвы в Нальчик самолет Boeing-737 авиакомпании «Победа» вернулся в аэропорт «Шереметьево» из-за неисправности системы герметизации, передают «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы.

Возвращение самолета в аэропорт вылета подтвердили РБК в пресс-службе «Победы».

«Во время выполнения рейса DP 6901 Москва (Шереметьево) — Нальчик командир воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт вылета. Посадка прошла в штатном режиме», — сообщили в авиакомпании.

По данным источников ТАСС в авиационных службах, самолет около часа вырабатывал топливо, пострадавших нет.

В пресс-службе «Шереметьево» отказались от комментариев.

Согласно онлайн-табло «Шереметьево», время вылета Boeing 737 — 13:55 мск, его изменили на 16:52 мск. В Нальчике ожидают прилет рейса из Москвы в 19:45 (совпадает с московским).

22 апреля Boeing-738 «Победы», выполнявший рейс Санкт-Петербург — Киров, совершил экстренную посадку в «Шереметьево». По данным источников ТАСС и «РИА Новости», причиной стало «снижение параметров давления в гидросистеме». Посадка прошла в штатном режиме. Тогда в авиакомпании пообещали отправить пассажиров в пункт назначения резервным бортом.