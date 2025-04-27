Летевший в Нальчик Boeing вернулся в Москву из-за неисправности

22 апреля Boeing-738 «Победы», выполнявший рейс Санкт-Петербург — Киров, совершил экстренную посадку в «Шереметьево». По данным источников ТАСС и «РИА Новости», причиной стало «снижение параметров давления в гидросистеме». Посадка прошла в штатном режиме. Тогда в авиакомпании пообещали отправить пассажиров в пункт назначения резервным бортом.