В Братске мужчина едва не погиб на пожаре из-за непотушенной сигареты

В одном из многоэтажных домов на улице Комсомольской в Братске произошел пожар из-за непотушенной сигареты. Бдительная соседка вовремя заметила огонь и вызвала пожарных. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Иркутской области.
— В горящей комнате прибывшие огнеборцы обнаружили пострадавшего 70-летнего мужчину. Вместе с ним спасли из задымленного подъезда пять человек, еще 10 покинули его самостоятельно, — поделились в ведомстве.
Пламя бушевало на 16 квадратах и серьезно повредило квартиру. Чтобы его усмирить, потребовались силы 17 специалистов. Оказалось, что сибиряк уснул с тлеющей сигаретой и от этого начался пожар.
МЧС напоминает жителям региона о необходимости соблюдать элементарные правила безопасности: не курить в постели, использовать пепельницы, тщательно тушить сигареты и никогда не выбрасывать окурки с балконов.