Мужчина и женщина пострадали в пожаре на улице Долгоозерной в Петербурге

В Приморском районе Петербурга произошел пожар в квартире на улице Долгоозерная. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Северной столице, о возгорании сообщили в 16:07 27 апреля. По словам очевидцев из окон лоджии валил густой дым и пробивались языки пламени.