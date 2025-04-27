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Мужчина и женщина пострадали в пожаре на улице Долгоозерной в Петербурге

У одного из них диагностировали ножевое ранение.

Источник: Комсомольская правда

В Приморском районе Петербурга произошел пожар в квартире на улице Долгоозерная. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Северной столице, о возгорании сообщили в 16:07 27 апреля. По словам очевидцев из окон лоджии валил густой дым и пробивались языки пламени.

— В однокомнатной квартире общей площадью 40 квадратных метров происходило горение обстановки по всей площади, — уточнили в МЧС.

Спустя 40 минут пожарные сообщили о ликвидации возгорания. Из задымленной квартиры спасатели вывели мужчину и женщину. Обоих увезли в больницу в тяжелом состоянии. По предварительной информации, у мужчины кроме сильных ожогов диагностировано ножевое ранение.

— К ликвидации пожара привлекалось пять единиц техники и 22 человека, — отметили в пресс-центре МЧС по Санкт-Петербургу.

По факту инцидента начата проверка.