Мужчина и женщина пострадали в пожаре на улице Долгоозерной в Петербурге

В Приморском районе Петербурга произошел пожар в квартире на улице Долгоозерная. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Северной столице, о возгорании сообщили в 16:07 27 апреля. По словам очевидцев из окон лоджии валил густой дым и пробивались языки пламени.
— В однокомнатной квартире общей площадью 40 квадратных метров происходило горение обстановки по всей площади, — уточнили в МЧС.
Спустя 40 минут пожарные сообщили о ликвидации возгорания. Из задымленной квартиры спасатели вывели мужчину и женщину. Обоих увезли в больницу в тяжелом состоянии. По предварительной информации, у мужчины кроме сильных ожогов диагностировано ножевое ранение.
— К ликвидации пожара привлекалось пять единиц техники и 22 человека, — отметили в пресс-центре МЧС по Санкт-Петербургу.
По факту инцидента начата проверка.