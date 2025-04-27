В Челябинской области кроссовер протаранил мотоцикл, байкер погиб

Сотрудники Госавтоинспекции Миасса устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, случившегося 27 апреля.
Сообщается, что у дома 29 по улице 8 Июля 39-летний водитель автомобиля Subaru Forester, по предварительным данным, начал перестроение и столкнулся с попутно двигавшимся мотоциклом Yamaha, им управлял мужчина 1987 года рождения.
В результате мотоциклист от полученных травм скончался на месте.
На месте работает следственно-оперативная группа.
Видеокомментарий врио начальника Госавтоинспекции ОМВД России по Миасс подполковника полиции Эдуарда Хамидова.