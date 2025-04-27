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В Челябинской области кроссовер протаранил мотоцикл, байкер погиб

В Челябинской области кроссовер протаранил мотоцикл — байкер погиб, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сотрудники Госавтоинспекции Миасса устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, случившегося 27 апреля.

Сообщается, что у дома 29 по улице 8 Июля 39-летний водитель автомобиля Subaru Forester, по предварительным данным, начал перестроение и столкнулся с попутно двигавшимся мотоциклом Yamaha, им управлял мужчина 1987 года рождения.

В результате мотоциклист от полученных травм скончался на месте.

На месте работает следственно-оперативная группа.

Видеокомментарий врио начальника Госавтоинспекции ОМВД России по Миасс подполковника полиции Эдуарда Хамидова.