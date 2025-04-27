Число погибших при наезде автомобиля на толпу в Ванкувере возросло

Мотив преступления не установлен, сообщили в полиции.
В результате наезда автомобиля на толпу людей во время филиппинского фестиваля в районе Саут-Ванкувер число погибших достигло 11, мотив водителя пока остается неизвестным. Об этом сообщил заместитель начальника полиции Ванкувера Стив Раи на пресс-конференции, передает Global News.
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«На данный момент подтверждены смерти 11 человек (в результате ЧП — ред. URA.RU)», — заявил Раи во время общения с журналистами, добавив, что количество жертв может возрасти. Он также отметил, что мотив преступления не установлен, а задержанный на месте происшествия водитель ранее взаимодействовал с полицией и медицинскими специалистами по вопросам психического здоровья.
Трагедия произошла во время проведения филиппинского культурного фестиваля в честь Дня Лапу-Лапу. Водитель был задержан сразу после наезда. По информации канадского телеканала, среди жертв оказался ребенок, еще шесть человек получили ранения. Полиция Ванкувера подчеркнула, что пока не рассматривает случившееся как террористический акт. Ведется расследование всех обстоятельств происшествия.