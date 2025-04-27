Число погибших при наезде автомобиля на толпу в Ванкувере возросло

«На данный момент подтверждены смерти 11 человек (в результате ЧП — ред. URA.RU)», — заявил Раи во время общения с журналистами, добавив, что количество жертв может возрасти. Он также отметил, что мотив преступления не установлен, а задержанный на месте происшествия водитель ранее взаимодействовал с полицией и медицинскими специалистами по вопросам психического здоровья.