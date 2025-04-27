Кадыров: армия РФ ударила по скоплению живой силы ВСУ на сумском направлении

Кадыров сообщил о разгроме живой силы ВСУ и потерях боевой техники противника.
Российская армия на сумском направлении ударила по скоплению вооруженных сил Украины. Об этом сообщает глава Чечни Рамзан Кадыров.
«Бойцы легендарного спецназа “Ахмат” Минобороны России совместно с 177 бригадой морской пехоты МО РФ в ходе выполнения боевой задачи на сумском направлении обнаружили скопление живой силы противника. Оценив обстановку, приняли мгновенное и единственно верное решение — нанести удар на упреждение», — сообщает Рамзан Кадыров в своем telegram-канале.
По его словам, противник понес значительные потери, в том числе в технике. Попытки ВСУ доставить боеприпасы к передовым позициям обернулась крахом. Кадыров также уточнил, что удары наносились из установок «Град».
Ранее сообщалось об ударах по формированиям украинской армии на белгородском направлении в Сумской области. Атака шла по шести населенным пунктам. Противник потерял почти сто человек личного состава и большое количество техники.