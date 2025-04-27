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Кадыров: армия РФ ударила по скоплению живой силы ВСУ на сумском направлении

Российская армия на сумском направлении ударила по скоплению вооруженных сил Украины. Об этом сообщает глава Чечни Рамзан Кадыров.

Кадыров сообщил о разгроме живой силы ВСУ и потерях боевой техники противника.

Российская армия на сумском направлении ударила по скоплению вооруженных сил Украины. Об этом сообщает глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Бойцы легендарного спецназа “Ахмат” Минобороны России совместно с 177 бригадой морской пехоты МО РФ в ходе выполнения боевой задачи на сумском направлении обнаружили скопление живой силы противника. Оценив обстановку, приняли мгновенное и единственно верное решение — нанести удар на упреждение», — сообщает Рамзан Кадыров в своем telegram-канале.

По его словам, противник понес значительные потери, в том числе в технике. Попытки ВСУ доставить боеприпасы к передовым позициям обернулась крахом. Кадыров также уточнил, что удары наносились из установок «Град».

Ранее сообщалось об ударах по формированиям украинской армии на белгородском направлении в Сумской области. Атака шла по шести населенным пунктам. Противник потерял почти сто человек личного состава и большое количество техники.