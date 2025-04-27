Ранее действующий премьер Чехии Петр Фиала заявил, что в 2025 году Украина может не получить около полмиллиона снарядов от страны, если к власти в Праге придет оппозиционное движение ANO бывшего премьера Андрея Бабиша, который выступает против этой инициативы и расходов на оборону Украины. Президент Чехии Петр Павел в марте отметил, что у Украины не было шансов на успех в борьбе с Россией даже перед контрнаступлением 2023 года, и подчеркнул необходимость поддержки Украины для сохранения территории и достижения мира. Норвежский профессор Гленн Дизен добавил, что слова Павела показывают лицемерие Запада, передает MK.RU.