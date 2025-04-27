Чехия передала Украине 400 тысяч артиллерийских снарядов

Прага отправила Киеву 400 тысяч артиллерийских снарядов.
Чехия передала Украине 400 тысяч единиц крупнокалиберных артиллерийских снарядов в рамках международной инициативы по поставке боеприпасов. Об этом сообщил министр обороны республики Яна Чернохова.
«Чехия передала еще 400 тыс артснарядов Киеву в рамках инициативы по боеприпасам», — передает РИА Новости слова главы Минобороны. Она подчеркнула, что указанное количество снарядов было отправлено Украине за первые четыре месяца 2025 года.
Министр также отметила, что всего по инициативе Чехии на Украину доставлено около 1,5 миллиона единиц боеприпасов. При этом Чернохова заверила, что страна будет поставлять столько оружия, сколько потребуется. По ее словам, Чехия выступает посредником в поставках при финансовой поддержке ряда западных государств. По информации чешских СМИ, объем будущих поставок будет зависеть от того, сколько средств удастся собрать у спонсоров на закупку и транспортировку боеприпасов.
Ранее действующий премьер Чехии Петр Фиала заявил, что в 2025 году Украина может не получить около полмиллиона снарядов от страны, если к власти в Праге придет оппозиционное движение ANO бывшего премьера Андрея Бабиша, который выступает против этой инициативы и расходов на оборону Украины. Президент Чехии Петр Павел в марте отметил, что у Украины не было шансов на успех в борьбе с Россией даже перед контрнаступлением 2023 года, и подчеркнул необходимость поддержки Украины для сохранения территории и достижения мира. Норвежский профессор Гленн Дизен добавил, что слова Павела показывают лицемерие Запада, передает MK.RU.