Минлесхоз Белоруссии: лесные пожары могут возникать из-за поджогов на Украине

«Проблема сейчас — пожары. Впервые в истории 21 февраля у нас начался пожароопасный период… Трансграничные пожары. Пожар, который вечером в субботу (на прошлой неделе — ред.) перешел с украинской территории… У нас есть даже такие подозрения, что это специальный поджог какой-то», — заявил министр в интервью телеканалу «Беларусь 1» показанном в воскресенье.