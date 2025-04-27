Минлесхоз Белоруссии: лесные пожары могут возникать из-за поджогов на Украине

«Проблема сейчас — пожары. Впервые в истории 21 февраля у нас начался пожароопасный период… Трансграничные пожары. Пожар, который вечером в субботу (на прошлой неделе — ред.) перешел с украинской территории… У нас есть даже такие подозрения, что это специальный поджог какой-то», — заявил министр в интервью телеканалу «Беларусь 1» показанном в воскресенье.
Он подчеркнул, что не считает тот пожар случайным. «Я думаю, не случайно. Все факты… Полтора километра фронт огня — это так просто не бывает в лесной экосистеме», — сказал Кулик.
Министр добавил, что у работников лесной отрасли Белоруссии сейчас готовность номер один. «Усилены пожарные расчеты вдоль госграницы», — сказал он.
Пресс-служба минлесхоза 20 апреля сообщала, что трансграничный пожар ликвидировали работники лесного хозяйства: огонь с территории Украины перешел на лесной фонд Милошевичского лесхоза. Пострадали десятки гектаров лесного фонда. Всего на ликвидации того пожара работало 20 единиц техники и 70 человек.
В это воскресенье пресс-служба ведомства вновь сообщила, что работники лесного хозяйства Белоруссии ликвидируют крупный лесной пожар на границе с Украиной, задействованы люди и техника сразу из пяти лесхозов.
В конце февраля в Белоруссии был зафиксирован первый трансграничный пожар — на территории Полесского лесхоза. Тогда огонь перешел по болотистой местности с территории Украины.