Минобороны РФ: над Крымом и Черным морем сбили шесть беспилотников ВСУ

«В период с 20.50 до 22.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: пять БПЛА — над территорией Республики Крым и один БПЛА — над акваторией Черного моря», — говорится в сообщении ведомства, передает РИА Новости.