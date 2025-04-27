Минобороны РФ: над Крымом и Черным морем сбили шесть беспилотников ВСУ

ПВО сбила шесть украинских БПЛА над Крымом и Черным морем.
Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили шесть украинских беспилотных летательных аппаратов в небе над Крымом и акваторией Черного моря вечером 10 июня. Об этом сообщает Министерство обороны Российской Федерации в своем официальном telegram-канале.
«В период с 20.50 до 22.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: пять БПЛА — над территорией Республики Крым и один БПЛА — над акваторией Черного моря», — говорится в сообщении ведомства, передает РИА Новости.
Командир подразделения противовоздушной обороны 656-го мотострелкового полка с позывным «Саян» сообщил, что на южнодонецком направлении украинские военные по-прежнему широко используют беспилотные летательные аппараты различных моделей. По его словам, активность применения БПЛА со стороны ВСУ сохраняется на высоком уровне и периодически возрастает.