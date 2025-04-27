В Подмосковье самокатчик избил мужчину до смерти из-за замечания

Полицейские задержали жителя подмосковной Лобни 2004 года рождения, который в ходе перепалки несколько раз ударил мужчину, тот упал, ударившись головой об асфальт, а позже умер в больнице. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.
Как уточнили в ведомстве, в полицию из больницы поступило сообщение о том, что бригада скорой госпитализировала мужчину 1982-го года рождения. У него были зафиксированы телесные повреждения. Пострадавший впоследствии скончался.
По предварительным данным, возле одного из домов на улице Чкалова между двумя мужчинами возник спор. Один из них нанес другому два удара кулаком в лицо, после этого тот упал и ударился головой об асфальт.
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