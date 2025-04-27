Премьер Украины Шмыгаль: помощь США не будет фигурировать в соглашении о недрах

Предоставленная ранее помощь Украине со стороны США не будет фигурировать как долговое обязательство в соглашении о недрах. О такой договоренности между Вашингтоном и Киевом заявил украинский премьер Денис Шмыгаль после встречи с американским министром финансов Скоттом Бессентом.