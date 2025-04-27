Олигарха, который сделал Зеленского президентом, окончательно лишили гражданства Украины

На Украине окончательно подтвердили законность указа президента Владимира Зеленского о лишении гражданства местного олигарха Игоря Коломойского (в РФ с 2023 года внесен в список террористов и экстремистов), который спонсировал президентскую кампанию в 2019 году. Причиной стало приобретение бизнесменом израильского гражданства, указано в решении Верховного суда страны.