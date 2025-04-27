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Австрийская компания подала в суд на АдГ для выселения из штаб-квартиры

Австрийская компания Quercus GmbH, у которой правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) арендует помещение для своей федеральной штаб-квартиры в Берлине, намерена расторгнуть договор аренды и требует от партии немедленно освободить офис. Об этом сообщает немецкое издание Bild со ссылкой на собственное расследование.

Fрендодатель предупреждал партию АдГ о недопустимости проведения политической рекламы в помещении.

Австрийская компания Quercus GmbH, у которой правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) арендует помещение для своей федеральной штаб-квартиры в Берлине, намерена расторгнуть договор аренды и требует от партии немедленно освободить офис. Об этом сообщает немецкое издание Bild со ссылкой на собственное расследование.

«По данным расследования Bild, партия (АдГ — ред. URA.RU) должна немедленно освободить свою федеральную штаб-квартиру, а владелец помещения подал иск в соответствующий региональный суд Берлина», — пишет издание. В материале уточняется, что Quercus GmbH заключила договор аренды с АдГ осенью 2022 года, согласно которому партия ежемесячно выплачивала 42 775 евро за использование здания в районе Райниккендорф. При этом арендодатель предупреждал партию о недопустимости проведения политической рекламы в помещении.

Как отмечает Bild, причиной для разрыва договора стало проведение официального мероприятия АдГ в день парламентских выборов 2025 года. Тогда во дворе штаб-квартиры были установлены агитационные палатки, а на фасад здания проецировался логотип партии. Кроме того, по мнению Quercus GmbH, другим арендаторам здания было затруднено использование помещений из-за акций протеста и полицейского оцепления, связанных с деятельностью АдГ.

Кандидат на должность канцлера Германии от партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель охарактеризовала результаты внеочередных выборов в Бундестаг как историческое достижение для своей политической силы. По итогам голосования АдГ заручилась поддержкой 20,8% избирателей и одержала победу в пяти федеральных землях, что, по мнению наблюдателей, указывает на увеличение популярности партии, особенно среди молодого поколения, напоминает «Царьград».