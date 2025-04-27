Австрийская компания подала в суд на АдГ для выселения из штаб-квартиры

Как отмечает Bild, причиной для разрыва договора стало проведение официального мероприятия АдГ в день парламентских выборов 2025 года. Тогда во дворе штаб-квартиры были установлены агитационные палатки, а на фасад здания проецировался логотип партии. Кроме того, по мнению Quercus GmbH, другим арендаторам здания было затруднено использование помещений из-за акций протеста и полицейского оцепления, связанных с деятельностью АдГ.