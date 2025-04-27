«Потому что не комментируют провалы Зеленского. Не комментируют провалы лагеря, который через Украину ведет войну с Россией. Все просто», — сказал Филиппо, передает РИА Новости. Он также отметил, что в течение трех лет Запад занимается пропагандой, распространяя ложь о России, что мешает гражданам понять реальную картину происходящего.